台南市長黃偉哲化身交通安全大使與參觀的小朋友親切互動。（洪榮志攝）

大台南交通教育主題館開放民眾免費預約參觀以來，受到很多小朋友及家長的熱烈歡迎。（洪榮志攝）

台南市政府為加強交通安全教育推廣，在大台南智慧交通中心內設置「大台南交通教育主題館」，該主題館已於去年12月16日開放民眾免費預約參觀，市長黃偉哲4日化身交通安全大使驚喜現身，並發送新年小禮物給當天參觀的小朋友。另外，為因應武漢肺炎疫情，主題館也投入防疫工作，除服務人員勤務期間全面配戴口罩並落實勤洗手外，更加強主題館的環境消毒。

黃偉哲表示，大台南交通主題館開放預約後，引起廣大迴響，所以今天特別化身交通安全教育宣導大使，除了與參觀大台南交通主題館的家長與小朋友互動外，並宣導正確交通安全教育與防疫宣導。

黃偉哲也發送有關交通安全宣導的小禮物，給參觀的小朋友，除祝大家新年快樂外，更呼籲市民，注意勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣及妥善處理口鼻分泌物等。

交通局長王銘德認為，今天還特別邀請台南市警察局及交通警察大隊宣導團演出反毒及交通安全行動劇，藉由實景演出並穿插定格畫面當作「人型投影片」，由表演者向台下親子講解新興毒品及行人安全議題，擺脫傳統地說教宣導方式，讓參與的民眾透過互動及玩樂的方式，加深犯罪預防及交通安全宣導議題之印象。市警局更在現場親手製作電氣鼠寶可夢「皮卡丘」造型汽球給參訪的學童，預祝大家鼠年新春平安行。

王銘德說，為配合防疫，目前主題館已全面要求服務人員在勤務期間全面配戴口罩，並落實勤洗手與自主健康管理；另外，服務台也已備妥體溫計防備，並提供酒精供參觀民眾使用，全面加強防疫措施。若參觀民眾有感冒症狀或身體不適，請務必做好個人防護措施，並在家休息，以將傳播風險降到最低；若有需取消預約參觀，可電洽大台南智慧交通中心辦理（聯絡電話06-2998229＃216）。

(中時 )