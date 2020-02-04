蘋果(Apple Inc.)在 2017 年 iPhone 發表屆滿十周年之際，推出別具意義的 iPhone X，並且首度基於 TrueDepth 相機系統的 Face ID 臉部辨識技術，並且在此後引起不少同業爭相仿效，開始在手機中搭載臉部辨識技術。然而 Face ID 不僅在推出之際，出現多起無法成功辨識雙胞胎的案例，更在近期新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情中成為討論焦點。因為配戴著口罩，可說是難已解鎖 Face ID，造成了廣大 iPhone 用戶兩難。
曾任魅族科技CEO兼任資深副總裁的李楠，稍早前在個人微博透過iPhone手機發文，他分享「face id最近在中國(大陸)是真心變成了一個雞肋功能...」表達出作為 iPhone 用戶，在武漢肺炎疫情格外嚴峻的中國大陸境內，想在配戴著口罩防疫的同時順利使用 iPhone 的困境。而根據臉部辨識技術在中國大陸盛行的情況，在武漢肺炎疫情持續升溫下，配戴口罩時不僅無法解鎖手機，也連帶造成行動支付、下載 App、瀏覽器登錄網站等任務的困難。
針對 iPhone Face ID(iPhone X以上支援)的使用方法，蘋果官網指出要成功解鎖要確認「原深感測鏡頭(TrueDepth相機)可以完全拍攝到你的眼睛、鼻子和嘴巴。」換句話說，也就是在配戴口罩的情況下，因為口罩遮擋臉部的部分數據，會無法透過 Face ID 成功解鎖手機。對此，先前華為手機產品線副總裁李小龍也曾在微博上發言，他指出華為在 Mate 20 Pro 開發期間就曾測試過配戴口罩的場景，但是因為配戴口罩下，露出的眼睛跟頭部特徵太少，無法保證安全性，所以捨棄了配戴口罩／圍巾場景下的臉部辨識解鎖功能。而這也是他們選擇在支援 3D 解鎖的手機中仍舊保留指紋(辨識技術)的原因。
對比市面上的智慧型手機，除了 iPhone 當前都僅在單一機種中採用一種生物辨識技術(不是 Face ID 就是 Touch ID)，Android 手機大多支援兩種以上的生物辨識技術，例如臉部辨識技術+指紋辨識技術，僅支援單一生物辨識技術的機種相當少見，僅有 Google Pixel 4 系列以及 OPPO Find X 等機種。
話題轉回 iPhone 用戶的 Face ID 技術中。以 iPhone 的普及率來說，絕對可稱為是臉部辨識技術應用最廣的手機品牌。從武漢肺炎疫情延燒，需要長期配戴口罩進行防疫的地區來說，無法順利使用 Face ID 解鎖，且沒有其他替代方案，對於使用者來說相當不便；若要次次都手動輸入密碼，也會提高密碼洩漏的可能，降低手機安全性；若是選擇在解鎖手機時都摘下口罩，則可說是拿健康開玩笑。就此來說，不免再度令人感受到當初蘋果推出 iPhone X 之際，僅支援 Face ID 且不再支援 Touch ID 的作法是過於激進，雖然很可能這是多方考量後的妥協(例如當時螢幕下指紋辨識技術不成熟、又有必須提高螢幕占比的趨勢等等)，但仍舊顯得這樣的做法在疫情蔓延的情況下，凸顯了難以變通的窘境。
(中時電子報)
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