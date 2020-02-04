蘋果(Apple Inc.)在 2017 年 iPhone 發表屆滿十周年之際，推出別具意義的 iPhone X，並且首度基於 TrueDepth 相機系統的 Face ID 臉部辨識技術，並且在此後引起不少同業爭相仿效，開始在手機中搭載臉部辨識技術。然而 Face ID 不僅在推出之際，出現多起無法成功辨識雙胞胎的案例，更在近期新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）疫情中成為討論焦點。因為配戴著口罩，可說是難已解鎖 Face ID，造成了廣大 iPhone 用戶兩難。

曾任魅族科技CEO兼任資深副總裁的李楠，稍早前在個人微博透過iPhone手機發文，他分享「face id最近在中國(大陸)是真心變成了一個雞肋功能...」表達出作為 iPhone 用戶，在武漢肺炎疫情格外嚴峻的中國大陸境內，想在配戴著口罩防疫的同時順利使用 iPhone 的困境。而根據臉部辨識技術在中國大陸盛行的情況，在武漢肺炎疫情持續升溫下，配戴口罩時不僅無法解鎖手機，也連帶造成行動支付、下載 App、瀏覽器登錄網站等任務的困難。

曾任魅族科技CEO兼任資深副總裁的李楠，吐槽 iPhone 的 Face ID 在武漢肺炎疫情最嚴重的中國大陸無用武之地。(摘自新浪微博)

針對 iPhone Face ID(iPhone X以上支援)的使用方法，蘋果官網指出要成功解鎖要確認「原深感測鏡頭(TrueDepth相機)可以完全拍攝到你的眼睛、鼻子和嘴巴。」換句話說，也就是在配戴口罩的情況下，因為口罩遮擋臉部的部分數據，會無法透過 Face ID 成功解鎖手機。對此，先前華為手機產品線副總裁李小龍也曾在微博上發言，他指出華為在 Mate 20 Pro 開發期間就曾測試過配戴口罩的場景，但是因為配戴口罩下，露出的眼睛跟頭部特徵太少，無法保證安全性，所以捨棄了配戴口罩／圍巾場景下的臉部辨識解鎖功能。而這也是他們選擇在支援 3D 解鎖的手機中仍舊保留指紋(辨識技術)的原因。

華為手機產品線副總裁李小龍曾在微博分享臉部辨識技術在配戴口罩情況下的缺點。(摘自新浪微博)

對比市面上的智慧型手機，除了 iPhone 當前都僅在單一機種中採用一種生物辨識技術(不是 Face ID 就是 Touch ID)，Android 手機大多支援兩種以上的生物辨識技術，例如臉部辨識技術+指紋辨識技術，僅支援單一生物辨識技術的機種相當少見，僅有 Google Pixel 4 系列以及 OPPO Find X 等機種。

話題轉回 iPhone 用戶的 Face ID 技術中。以 iPhone 的普及率來說，絕對可稱為是臉部辨識技術應用最廣的手機品牌。從武漢肺炎疫情延燒，需要長期配戴口罩進行防疫的地區來說，無法順利使用 Face ID 解鎖，且沒有其他替代方案，對於使用者來說相當不便；若要次次都手動輸入密碼，也會提高密碼洩漏的可能，降低手機安全性；若是選擇在解鎖手機時都摘下口罩，則可說是拿健康開玩笑。就此來說，不免再度令人感受到當初蘋果推出 iPhone X 之際，僅支援 Face ID 且不再支援 Touch ID 的作法是過於激進，雖然很可能這是多方考量後的妥協(例如當時螢幕下指紋辨識技術不成熟、又有必須提高螢幕占比的趨勢等等)，但仍舊顯得這樣的做法在疫情蔓延的情況下，凸顯了難以變通的窘境。

(中時電子報)