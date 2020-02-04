瞄準國內運動健身風潮及健康保健趨勢，統一集團4日宣布，首度整合旗下飲食、保健、運動三大事業體，提出全新「Simple-Fit」生活提案，將透過全台超過5,600間7-ELEVEN、400間康是美，以及BEING fit、BEING sport等通路，提供相關產品及方案，讓消費者輕鬆選擇適合自己的飲食、保健及運動方式。

此外，統一集團還將開出全新「Simple-Fit概念店」，統一企業公共事務室經理凃忠正表示，這次集團首度集結7-ELEVEN、康是美跟BEING fit三個事業體聯合展店，新店型預計今年第二季開幕，首發店將在中部、北部各一家，將以全新型態、大店格跟消費者見面。

針對「Simple-Fit」生活提案內容，統一表示，7-ELEVEN即日起針對2020年新生活飲食四大趨勢，包括健身飲食、年輕新世代、多樣化組合購需求、夯減醣優質蛋白，將推出相關對應商品，提供消費者營養菜單，無論早餐、午餐或運動前後，都能方便找到適合自己的飲食。

另外，統一旗下藥妝通路康是美也將在全台門市設立Simple-Fit主題專區，即日起推出順暢系、高纖維、代謝系三大類，共計5項新品、30項熱銷商品優惠，還有專業藥師針對不同需求的消費者，進行體內環保的護理規劃。

健身通路方面，統一表示，BEING fit 與BEING sport除了有專業教練，依照顧客量身規劃課程外，還將針對Simple-Fit生活提案搭配多元飲食的運動菜單。目前BEING fit共6間、BEING sport共5間。

統一並指出，旗下瑞穗鮮乳、AB優酪乳、新感覺、晨光土司、統一藥品、博客來、21世紀風味館等，也將同步啟動集團行銷活動，讓「Simple-Fit」成為一種生活態度。

(工商 )