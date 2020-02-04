東非的肯亞（Kenya）有一間小學，昨（3日）發生不幸意外，放學時學生們開心準備回家，沒想到疑似是因為學生都擠在一起，導致樓梯不堪負荷，竟直接坍塌。孩子們受到驚嚇，發生推擠、人踩人情況，造成14名兒童死亡，還有近40名兒童受傷。

據《BBC》報導，事件發生在肯亞西部的卡卡梅加小學（Kakamega Primary School），受傷的學生被送往醫院治療，其中一部分輕傷的學生，已經出院。教育部長馬哈（George Magoha）說：「失去孩子是非常痛苦的事，我向他們的父母表示哀悼。」

肯亞當地媒體報導，事發原因可能是因為當時正處放學時間，學生們一起擠在樓梯上，造成樓梯崩坍，才會導致不這起悲劇發生。當地警察局長卡貝納（David Kabena）表示，已對此案展開調查，將犛清詳細事發原因；肯亞前總理奧丁加（Raila Odinga）也呼籲進行迅速、深入的調查。

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(中時電子報)