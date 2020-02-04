獨立機關國家通訊委員會NCC，這個管媒體的機關，去年頻頻上媒體，因為處理電視頻道上下架或是媒體不當內容，引發不少爭議 。但新的一年，它的作風悄悄改變了，大刀開鍘，行事風格積極多了，而且未來三個月恐會更強勢。媒體界猜測，這可能與民進黨在2020選舉大贏有關係。

NCC被稱為獨立機關，委員都由行政院提名，再由立法院同意後出任。但是因為正副主委都是行政院指定，主委也會參加行政院會，因此，政界都說這是半獨立機關。再加上前任主委詹婷怡任內，處理中嘉併購案、東森買賣案，有很多的綠營政治人物穿梭其中，想要影響NCC最後決策，才讓外界更懷疑NCC的中立性。

不過，相對於2019年老被外界批評，NCC在2020大選前後明快的新作風，卻讓外界一新耳目。例如，選前暫緩處理爭議大的凱擘跨區花蓮案、TVBS董事長兼總經理任命案、中視、公視的評鑑案、北都的頻道下架案，選後第一周退回新北市大豐有線電視集團的基隆跨區案等。政界人士推測，蔡英文拿下歴史性的總統高票，讓民意風向站在民進黨這邊，NCC處理重大案件可能更豪無懸念，揮刀大砍。

了解NCC內部作業的立法院決策人士說，NCC在選後第一周對大豐出手，引起不少注意。他分析原因是，過去半年多來困擾NCC最多的問題，其實是頻道被下架，還有新進跨區業者與頻道代理商的授權費爭論。不但被立委批判說，2019年是NCC成立以來最多次的調處記錄，還因此要修訂仲裁法令來解決。

除了大豐，還有更大咖的案子。富邦凱擘在NCC手上有個拖延一年多仍未結案的花蓮有線電視跨區案，這案不只是凱擘要挑戰在花蓮獨家經營的有線電視霸主練台生，還牽涉到，NCC要認定凱擘的全台灣總户數有沒有超過三分之一，違反了法令規定?媒體圈正在密切注意中，因為蔡明忠與練台生的10多年來的媒體戰爭，將因為這個案子的決定，可能重新改寫。

另外，曾想挑戰蔡英文大位的還有郭台銘，手上有有線電視集團TBC，還有亞太電信，都與蔡明忠的凱擘、台灣大哥大有密切關係，如台灣大哥大與鴻海、亞太電信交叉投資、TBC向富邦銀行借錢。財經界人士說，早在5年前，鴻海集團與台灣大就進行策略合作，鴻海子公司鴻揚創投取得台灣大哥大股份，總金額超過新台幣29.79億元，持股比例約0.93％。

這是鴻海集團投資台灣大的第一步，台灣大先前也買下鴻海旗下國碁電子頻寬，並參與國碁電子現金增資，取得14.9％股權。鴻海透過國碁以換股合併方式，和亞太電信建立「新亞太」平台。

至於有線電視TBC部分，台灣大透過運用亞太光纖網路資源，鴻海、亞太也與凱擘大寬頻合作，佈局有線電視版圖，攜手進軍大尺寸電視硬體和數位內容、4G無線寬頻和有線光纖到府的整合服務市場。

一位政界人士說，有關單位正在了解富邦集團借錢給TBC，而TBC在新加坡的上層公司，到底有沒有台灣的有線電視集團投資或是陸資?最近老是有人在問TBC的營運有沒有問題，恐怕有些玄機，NCC也可能會適時出手。

還有TVBS的新董事長兼總經理陳文琦的案件，還在NCC審查，距離去年7月張孝威宣布辭去董事長，已經過了大半年。TVBS高層透露，NCC正在找TVBS的副董事長丁廣紘到會說明，應該就会結案。

對選舉有研究的政界人士表示，NCC現在審議中的大案子，都是與藍軍密切關係的媒體，本來處理起來多少會斟酌再三，不能讓外界放大解讀。但是，從NCC今年1月先對大豐揮大刀來看，未來，顯然沒有什麼顧慮，就依法行政了！

何況，今年7月，NCC現在的代理主委陳耀祥、委員郭文宗、洪貞玲任期都滿了，加上去年先後離職的正副主委，這個夏天NCC將要補5位委員。根據政界消息，NCC新的委員提名，在今年5月間就要送到立法院行使同意權，因此，NCC必須在5月前處理完上述的重大爭議案件，否則只能留下來給8月上任的新委員處理。政界判斷，這三個月內，NCC不但會把上述大案了結，而且會以更有魄力的方式去處理，展現依法明快的作風。

《作者為資深學術工作者》

(中時電子報)