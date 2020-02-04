從武漢出發的班機昨晚順利協助一批滯留在武漢的國人返抵台灣。 對於對岸在台灣人民返鄉過程中給予的協助， 蔡英文總統今天表示肯定。強調兩岸之間儘管有不同的政治主張，但疫情當前，人權與人道，應該優先於政治的考量。對話與合作永遠是解決問題最好的方法。

蔡英文今天在臉書表示，從武漢抵台的班機，除了機上防疫外，全體乘客下機之後，隨即依照中央流行疫情指揮中心的規劃，開始進行14天的隔離及健康管理，請國人不用擔心，也請家屬放心。

她說，對於對岸在台灣人民返鄉過程中給予的協助，我們表示肯定。兩岸之間儘管有不同的政治主張，但疫情當前，人權與人道，應該優先於政治的考量。我們也謝謝雙方共同努力完成這次作業的所有單位和人員。面對挑戰，對話與合作永遠是解決問題最好的方法。

幾天前，台灣剛剛成功分離出新型冠狀病毒的病毒株，這是未來研發藥物或疫苗的重要基礎。 蔡英文強調，台灣不僅不該成為國際防疫缺口，我們更會跟世界各國一起努力，把台灣的防疫經驗和科技能力，貢獻給所有需要幫助的人們。

她說，昨晚兩點鐘，返台民眾全部下機，所有消毒、檢疫的作業完成後，陳時中部長回報團隊「旅客情緒穩定，工作人員士氣高昂」。直到破曉之際，各隔離安置地點指揮官陸續回報，所有旅客入住完成，專案任務進度順利。

她要向這一段時間來，各部會同仁不眠不休的努力，表達最大的謝意。也要代表政府感謝大家，並提醒國人，接下來這段時間，將會是防疫工作最重要的時期，「我們會繼續全力防堵疫情，防疫工作一刻不能鬆懈。台灣加油，大家加油」。

(中時 )