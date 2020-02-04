武漢肺炎疫情讓人聞之色變，加上國內出現「口罩荒」，也讓警方在執行取締酒駕勤務上添增一些顧忌，宜蘭縣政府警察局為此緊急添購一批「指揮棒型酒精檢知器」，同時具有指揮交通、照明以及初步酒精篩檢功能，員警無須再像過去以靠近民眾臉部「聞嗅」酒氣方式，做初步酒駕的認定。

宜蘭縣政府警察局表示，近期許多公司商號陸續舉辦春酒，民眾容易因為一時疏忽發生酒後駕車情形，縣警局為此已針對轄內容易發生酒後駕車違規、肇事的熱點，包括餐廳、KTV等周邊道路及聯外橋樑，加強規劃取締酒後駕車專案勤務，杜絕民眾僥倖違規心理，確保道路交通安全。

有鑑於武漢肺炎疫情升溫，為了保護第一線員警執勤安全及身體健康，縣警局緊急採購一批「指揮棒型酒精檢知器」，外表與交通指揮棒類似，除了能讓員警用來指揮交通，同時還具有初步酒精篩檢及手電筒功能。

縣警局長謝進賢表示，武漢肺炎傳播途徑包含接觸及飛沫傳染，其中飛沫傳染是藉由口鼻呼吸時吸入病毒，以往員警在執行取締酒後駕車勤務時，往往是透過近距離利用嗅覺，同時觀察駕駛人的反應、談話、初步研判是否有酒駕，但透過「指揮棒型酒精檢知器」，值勤員警只需按下檢知器按鍵便能初步篩檢，如果偵測到酒精反應，指揮棒變會發亮及出聲，員警再進一步使用酒測器取得確切酒精濃度數值，這樣的檢測方式可讓員警及民眾都能降低武漢肺炎疫情的威脅。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )