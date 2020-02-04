隨著大陸武漢新型冠狀病毒疫情升溫，在台灣民眾恐慌性的搶購下，全台口罩持續大缺貨，行政院昨晚宣布2月6日起將口罩移至全台健保藥局登記購買，每人一周內限購2片，盼能平息「口罩之亂」，對此消基會律師游開雄認為，政府分配口罩應建立透明、公開的制度，並密切掌握現有生產量是否都有進入市場銷售，嚴格查緝哄抬、囤積的行為。

游開雄指出，每人7天內只能購買2片口罩的政策實施後，可能還是會造成民眾恐慌，因此接下來恐會陸續出現民間販售囤積口罩的情事，強烈呼籲公平會在這段期間，應稽查是否有人惡意囤積、哄抬口罩價格的事實發生，以保障消費者權益。

另外針對後天開始的健保藥局實名制購買口罩政策，游開雄也說，消保處也應密切關注坊間藥局實名制購買的落實狀況，衛福部也要派員稽查整個SOP是否標準，以精確掌握供應數量，避免消費者去購買時產生大排長龍等另一波亂象。

(中時 )