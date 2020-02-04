6日起口罩優先提供獨老、身障 北市：口罩在哪裡？ 12:312020/02/04 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 衛福部宣布6日起將要求地方政府社會局與衛生局合作提供口罩給獨居長者及身心障礙者。（本報資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎引爆全台口罩荒，衛福部宣布6日起口罩改憑健保卡限購，獨居長者及身心障礙者將要求地方政府社會局與衛生局合作，北市副市長蔡炳坤表示，北市身障者有12萬1049人，獨居老人5507人，「中央說要發，但口罩在哪裡」，希望中央做好配套。 蔡炳坤說，中央公告一初，這兩天已不斷有民眾詢問獨居長者和身障者口罩配給，市府電話接不完，目前統計的需求數量相當多，後續會在防疫會議中提出，希望中央應該明確指出口罩配給服務對象，例如是否包含各年齡層身障者，並做好相關配套。 (中時 ) #口罩 #中央 #獨居 #身障者 #北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 今降為6元仍買不到？口罩之亂愈演愈烈 民怨一觸即發 11:232020/02/01 政治 戴口罩卻露出鼻子 醫嘆：何苦跟我們搶？ 12:532020/02/01 生活 開學口罩去哪買？國民黨團要政院檢討 13:182020/02/01 政治 全台口罩爆缺貨潮 名嘴：不知道政府堅持什麼？ 14:432020/02/01 娛樂 這裡要送兒童口罩！何文海2／3分送6000片大人、兒童口罩 14:392020/02/02 生活 他跟物流車跑12家超商 曝買不到口罩真相 12:192020/02/03 生活 再沒口罩恐休診！小兒科醫師崩潰 12:512020/02/03 生活 政府終於要實名制控管了！台大醫分享口罩復活術 無奈吐一句 06:372020/02/04 生活 口罩購買改實名制 回報地圖將升級藥局版速查哪裡買 10:522020/02/04 科技 政治熱門新聞 罷韓失敗對誰傷害最大？網狂洗這三個字 - 政治 武漢台商回台 網：之前煩惱回不來、現在回來了更煩惱 - 政治 郝龍斌、江啟臣選主席前都做了這事 村長驚：難怪韓國瑜落選！ - 政治 蘇貞昌當初這句話如今被砲轟 網：牛皮吹破了 - 政治 248位武漢台胞今返台 1陸配孕婦遭拒 - 政治 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。