武漢肺炎引爆全台口罩荒，衛福部宣布6日起口罩改憑健保卡限購，獨居長者及身心障礙者將要求地方政府社會局與衛生局合作，北市副市長蔡炳坤表示，北市身障者有12萬1049人，獨居老人5507人，「中央說要發，但口罩在哪裡」，希望中央做好配套。

蔡炳坤說，中央公告一初，這兩天已不斷有民眾詢問獨居長者和身障者口罩配給，市府電話接不完，目前統計的需求數量相當多，後續會在防疫會議中提出，希望中央應該明確指出口罩配給服務對象，例如是否包含各年齡層身障者，並做好相關配套。

(中時 )