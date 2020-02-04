《傳染》以無厘頭又搞笑的劇情聞名。(大塊文化提供／王寶兒台北傳真)

曾獲手塚治虫文化賞短篇漫畫賞，以獨有的搞笑風格在日本累積高人氣的漫畫家吉田戰車，其代表作《傳染》近日在台重新出版，讓許多資深漫迷都興奮不已。幼獅文藝主編馬翊航即表示，在二十餘年前，在租書屋偶然讀了《傳染》便念念不忘，在大學時更因帶了全套漫畫，供舞台劇排練時放鬆，而讓全部人荒廢了練習，足見吉田戰車的獨有魅力。

馬翊航表示，《傳染》不同於一般四格漫畫的幽默感與節奏，沒有規則可循，也無說教意味。其特點在於讓現實生活中不尋常之事，變得再平凡不過，「每個人都會認真對待現實生活中沒有邏輯的事物，如可以舔的汽車、完全封閉的浴缸，在沒有主軸劇情的多篇短幅漫畫中，將現實世界中的『有用』與『無用』界線變得模糊，顛覆你對日常的認知。」

吉田戰車則在後記中提及，當年開始連載漫畫時，年僅25歲，從電視節目、漫畫、小說吸收了所有「有趣的東西」，以相當任性的手法畫出了《傳染》，也是在電腦、網路、手機尚未開始普及的年代下，年輕的自己持續五年的冒險，「當時的娛樂主流還是漫畫雜誌，我躲在那些撐起雜誌的暢銷大作的庇蔭下，自由自在地畫我想畫的漫畫。托環境的福，讓我可以毫無顧慮地在這個市場的角落『胡鬧亂搞』了好一陣子。」

《傳染》在1984年至1994年間，於日本漫畫雜誌《Big Comic Spirits》上連載，這部作品也讓吉田戰車獲得了日本文藝春秋漫畫賞的肯定，有吉田戰車有了「漫畫界的卡夫卡」的稱號。2001年曾於台灣出版，累積了不少忠實漫迷。馬翊航透露，《傳染》在網路上是絕版的夢幻逸品，以不斷累積的金額，便可推斷出想要擁有這套漫畫的台灣漫迷非常多。

《傳染》由劇情各異的多篇短幅漫畫組成，出場人物也帶有吉田戰車的獨有幽默。馬翊航表示，如不斷想將事物增高變大的女人、撲克牌裡的國王、造型特異的水獺，都讓乍看無主軸劇情的漫畫為讀者增添了期待感，調侃著現實生活倫理的劇情也能引起大眾共鳴，「吉田戰車讓奇異的事變得習以為常，也讓讀者感受到，其實我們就是這麼奇異的族群。」

(中時 )