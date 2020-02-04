緯創（3231）在印度擴建新廠區的進度備受矚目，去年並在短時間內即完成一新廠建置，預計最快於今年上半年試產。而除了既有位於中國廠區的SMT產線外，緯創在第三地建置SMT產線、進行相關PCB組裝製程（PCB Assembly Process）的業務，也考量落腳在印度。

外媒持續關注緯創在印度新廠與蘋果擴大iPhone在中國之外的全球第二大生產基地關連，近日並傳出其將在印度新廠組裝iPhone之PCB業務，引發市場臆測。緯創則表示，對於相關傳聞報導內容不予置評。

緯創現階段在印度Bangalore的廠區，規劃以含括智慧手機、AIoT相關裝置在內的智慧裝置產品生產組裝業務為主。考量先前受到美中貿易戰影響，電子產業中下游代工廠紛紛啟動產線轉移第三地計畫，緯創董事長林憲銘亦透露其涉及PCB組裝製程的SMT產線，將考量轉往東南亞、新興地區為主。

據了解，因應其在印度持續擴建廠區、產能，內部亦已納入建置全新SMT產線於印度新廠。

緯創目前在印度並無自有SMT產線，4年多前透過與印度電信運營商Optiemus Infracom合作、合資於當地建置智慧手機之代工組裝廠後，亦加入設置SMT產線。不過據悉，緯創於其中的持分比重並不高。

法人認為，緯創若在印度設置自有的SMT產線，將有利其在智慧手機的組裝業務的增長，也意味其在當地生產、出貨量將進一步擴大。

(工商 )