受到大陸新型冠狀病毒影響，ABL已有部分球隊宣布封館打比賽，不讓球迷進場引發交叉感染的風險，而台灣其中一支ABL球隊寶島夢想家在2月還剩下4場主場賽事要打，球團今（4日）則宣布，比賽將會延期舉行，至於延到什麼時候將另行公告。

農曆春節後，夢想家上週在主場分別擊敗馬來西亞吉隆坡猛龍以及越南西貢熱火，而球團因應新型冠狀病毒，也在場館安排了體溫檢測、酒精消毒，做足防疫措施，但接下來8、9日對香港東方的主場賽事，依衛福部疾病管制署之防疫措施，香港來台球員雖無強制管理、僅建議自主隔離，夢想家仍希望配合政府防疫措施，以安全健康為優先考量，建議香港球員不宜公開出賽，決定延後賽事舉辦。

22、23日原定將在主場彰化體育館對戰澳門戰狼，也因為客場球員無法出、入境台灣被迫延期，此外，夢想家原定19日作客香港東方的賽事，是否如期比賽或延期，將再與聯盟討論，屆時將考慮疫情狀況、台港政府防疫措施等，再為決定；至於2月這4場主場賽事會順延至何時，球團將另行公布。

原本已經買好門票的球迷朋友，可先保留票券等待官方宣布比賽時間後再進場看球，或是可至711 ibon機台、線上購票尚未取票者可致電ibon客服或是郵寄方式進行退票。

詳細退票流程與後續賽程調整，請球迷朋友關注寶島夢想家官方粉絲專頁，將隨時更新相關資訊。

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(中時電子報)