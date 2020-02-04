非一般人所能歷經的牢獄生活，會是甚麼樣貌？近日於台出版的《刑務所之中》，由曾入獄三年的日本異色漫畫大師花輪和一親身描繪，可見親切的殺人犯獄囚、豐盛的三餐、暖和的浴池等瑣碎而幽默的鐵窗日常。臉譜出版編輯謝志平表示，大眾對監獄多擁有負面印象，花輪和一卻在獄中過得有些開心，以詳盡的口吻描述獄中點滴，像是對社會的一種反叛，也是作品最大的特色。

責任編輯陳雨柔表示，蘇聯解體後，興起走私槍械的風氣，日本對槍刀法管制相當嚴格，喜愛蒐集模型槍的花輪和一因入手改造槍而遭到逮捕。不同於他多為虛構的過去作品，《刑務所之中》則是記錄獄中生活的紀實漫畫，「在過往作品，花輪和一常常以『業力』為探討主題，在監獄中也是，如獄中需要每日清掃，但卻有永遠掃不完的灰塵，他便想像那是從自身掉下來的『業障』。」

從冬夏季的囚服、監獄構造、對獄囚的規定，花輪和一無不鉅細靡遺地描繪，特別的是，畫面少留白之處，連素色服裝都畫上了密密麻麻的線條。謝志平透露，同是日本異色漫畫大師、與花輪和一素有好交情的丸尾末廣，曾稱呼這是花輪和一的「曠野恐懼症」，無法忍受畫面有過多留白，總以許多線條填滿，是花輪和一一貫的畫風。

陳雨柔表示，從漫畫中可得知，獄囚不得隨意以紙筆紀錄文字與圖像，但花輪和一卻能在出獄後，牢記三餐菜色及詳細的對話內容，讓人體會到獨特的黑色幽默，「其中一篇章節〈我有請求〉是最為經典的橋段，在勞動過程中，不管做甚麼都需要大喊『我有請求』，在一般人眼中，可能是一種很沒有自由、壓迫的管理方式，但花輪和一卻以舞台劇的方式，戲劇化呈現自己在規定下的心境，想像自己在出獄後，可能會在咖啡廳脫口而出的向服務生提出請求，非常有趣。」

花輪和一在1971年於雜誌《月刊漫畫GARO》出道，曾與丸尾末廣合作推出《江？昭和競作無慘繪英名二十八眾句》。謝志平透露，兩人為日本非主流漫畫界的重量級漫畫家，連《櫻桃小丸子》已故作者櫻桃子也是他們的粉絲，才將筆下角色以花輪、丸尾命名。《刑務所之中》為花輪和一的知名代表作，曾於2002年改拍為同名電影，因有趣的故事題材而廣受好評。

(中時 )