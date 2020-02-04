《浪漫醫生金師傅2》承襲了第一季的好口碑，首播收視就破10%，最新一集的收視率已達20%，是2020年開春第一齣突破20%的韓劇，首周也登上話題榜第三名，毫無續集魔咒壓力，以下剖析4大劇情主因。

金師傅雖然毒舌 但「嘴上說不要，身體卻很誠實」

擁有高超手術實力，被稱為「神之手」的金師傅(韓石圭 飾)，對於子弟兵徐宇震(安孝燮 飾)和車恩彩(李聖經 飾)教育方式完全不留情面，私底下卻默默關心。為了讓車恩彩成為真正的胸腔外科醫生，金師傅特地自製安定精神的藥劑提供給患有手術暈眩症的車恩彩服用，讓車恩彩終於克服心理障礙手術成功。

徐宇震雖然是手術天才，但因家庭環境關係而欠債，為了讓徐宇震可以安心待在石壇醫院，卻故意說是花錢買他的醫術。除此之外，金師傅還用堅定的「救人信念」影響感化，讓這些年輕的醫生尋找「真正的答案」成為真正的醫生。

每一集的醫療故事都在教會我們抉擇

一個醫療故事帶出一個心理問題，讓觀眾更可以感同身受。身為醫院的新院長朴民國，不聽取金師傅的勸告，自行與加害人私下和解，讓車恩彩吃下啞巴虧，最終導致丈夫被妻子殺害了；因生活壓力帶著一雙兒女自殺的父親卻與徐宇震有相似的生長環境，徐宇震要如何克服心理創傷救治病人？以及被同儕排擠而成為殺人犯，因生命危險是否該提供器官移植治療？

度允宛理事長的再度回歸 埋下了不定時炸彈

度允宛(崔鎮鎬 飾)從《金1》就想將金師傅趕出石壇醫院，時隔三年再次針鋒相對，這次度允宛找了新幫手朴民國一起對付金師傅，每一集都想盡辦法找碴，甚至將金師傅最大的靠山呂院長革職，不只石壇醫院面臨新危機，下一個離開石壇醫院的會是誰？

觀眾們每週期待「兩條戀愛線到底何時才會修成正果？」

戀愛線更是觀眾從播出前就開始敲碗，終於在最新一集兩段戀情出現了曙光，徐宇震和車恩彩迎來了浪漫之吻，以及恩卓(金旻載 飾)直進式的告白，讓雅琳(蘇珠妍 飾)心動不已。

《浪漫醫生金師傅2》於1月30日起，每週四、五晚間七點在MOD354頻道《龍華影劇台》。2月1日起，每週六晚間九點，在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播

(中時電子報)