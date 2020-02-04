保護元件廠—富致科技(6642)因廠區均在台灣，在此次大陸新型冠狀病毒停工風暴中未受影響，只要大陸地區全面復工，富致即可正常出貨，公司積極佈局車用市場，去年送樣Tesla車內保護元件傳已通過認證，受惠於無線藍芽耳機、車用及工業控制出貨增溫，富致審慎樂觀看待今年營運，今年業績可望比去年好。

富致科技為PPTC廠，相較於同業在大陸多有廠區，富致因廠區在五股工業區，大陸只有銷售據點，生產受此次新型冠狀病毒疫情影響不大，目前影響就是供應鏈何時恢復拉貨，只要供應鏈全面恢復拉貨，公司即可出貨，甚至有機會因同業在大陸廠區短期內無法全額生產獲得轉單。

在產品方面，富致產品主要應用於智能應用/IoT，車用馬達/車用電子及工業控制等，其中車用產品公司已深耕10年以上，其中綠色產品部分，富致科技開發智慧路燈及智慧電網等監控產品，目前客戶涵蓋北美、日本及中國通訊網路/智能應用科技大廠，出貨穩定成長中；至於工控產品受惠於中美貿易戰供應鏈重組及各產業注重在地生產，帶動工控產品需求成長，兩大產品都成為公司今年營運成長重要動能。

在車用產品部分，富致亦有斬獲，看電動車市場，富致積極跨入BMS車用電源管理/48V電力系統(開發)，其中BMS主攻大陸比亞迪，Tesla積極佈局大陸市場，不僅在大陸上海設廠，亦計畫在大陸建立本土供應鏈，富致去年開始送樣Tesla坐椅馬達保護元件，目前已通過認證，順利的話，今年有機會開始出貨。

富致科技去年前3季稅後盈餘為4626萬元，每股盈餘為1.64元，不過隨著藍芽耳機、車用及工控產品需求回溫，富致營運已自2019年第4季回穩，2019年第4季合併營收為1.03億元，季增6.5%，為2018年第3季以後單季新高，累計2019年合併營收為3.95億元。

富致1月受到工作天數較少影響，初估營收低於去年1月，不過只要大陸地區2月全面復工，富致將加緊出貨，儘管新增新型冠狀病毒疫情變數，但富致對今年營運審慎樂觀，預估今年業績可望比去年好。

(時報資訊)