汽機車汰舊換新政策貨物稅減免5萬元即將於今(2020年)年12月31日屆滿，此政策成功帶動了民眾汰舊換新意願，為衝刺新春車市，中華汽車(2204)祭出國產及進口新車優惠，三陽(2206)子公司南陽代理之HYUNDAI現代汽車也推出試乘、購車優惠。

舊換新政策有效刺激車市，中華車表示，到去年底為止，中華三菱已受理22,424輛車申請。由於今年為最後一年，中華三菱祭出新年度購車優惠，本月起至23日止，消費者至全台中華三菱展示中心賞車包括COLT PLUS、GRANDLANCER、OUTLANDER、ZINGER與ECLIPSE CROSS，就送PCHome限量折扣碼100元，全台數量2,000份。

另外，瞄準四輪首購族，2020年式COLT PLUS全新上市，本月典藏型推出限時優惠價49.9萬元，舊換新只要44.9萬元。此外，GRAND LANCER全車系標配6SRS，本月優惠價61.9萬元，舊換新只要56.9萬起。針對消費者關注的SUV持續祭出優惠方案，OUTLANDER全車系免費升級安全配備。進口車ECLIPSE CROSS 20年式全新到港，亦提供免費升級日本原廠空力配件組等2月領牌3大優惠。

HYUNDAI現代汽車總經銷南陽實業表示，2019年起旗下車款陸續改款全面進化，最新上市的The All-New SANTA FE深受買家好評，全新進口的大七人座休旅車格，進口質感與安全科技加持下，交車供不應求、訂單表現再創新高。南陽即日起至2月底推出「新春開新車 試乘抽紅包」活動，凡前往HYUNDAI全台展間試乘體驗任一車款，週週抽出加碼發送10,000元新春紅包，越早參加機會越多。

全新進口The All-New SANTA FE在台正式上市不到一個月，迅速累積突破350輛的訂單，南陽實業也積極向原廠爭取加速導入新年式進度，滿足汽/柴油供應不足的市場需求。

另外，現代柴油車PORTER以擁有多項超越同級對手的配備，且提供單/雙廂、鐵床、木床、手排與自排等多款選擇等優勢，於2019創下3,213輛年銷售與17%成長紀錄，成為國內商用車市場的黑馬。本月推出專案，PORTER能以超低頭款1萬元開回家，同步免費升級BSD盲點偵測系統。

(時報資訊)