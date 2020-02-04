中國武漢肺炎事件衝擊全球股市，MSCI全球指數上周累計下跌2.21%，各主要產業跌幅由1~6%不等，惟公用事業類股，逆勢上漲0.33%，成為中流砥柱。法人指出，市場動盪再起，以水、電、瓦斯等民生必需品為主的公用事業，長期營運穩健，又有高股息帶來現金流，受衝擊有限，自然成為資金避風港。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，紛擾市場許久的美中貿易戰，好不容易見到好轉的跡象，然而好景不常，武漢肺炎事件快速爆發，導致投資人再度陷入恐慌，造成全球股市上周暴跌。若細究各產業表現，只有公用事業是唯一逆勢抗跌的類股。葉菀婷分析，公用事業產業抗跌原因有二：一是產業發展處於成熟階段，基本面長期穩健。二是企業派息大方，股息殖利率長期偏高。

事實上，若統計2015年以來，MSCI全球公用事業指數各年度的平均股利率介於3.68~4.14%，高於MSCI全球指數逾6成。其中，以水電瓦斯輸配送為主的公司，配息更為大方。舉美國為例，天然氣、油管營運公司的股息殖利率高達5~9%，吸引鍾愛息收的投資人目光。葉菀婷強調，提到息收，多數投資人大多偏好金融特別股或高收益債，但往往忽略這類天天都要用，而且越用越多，又幾乎不受景氣影響的水電瓦斯等公用事業類股。

面對市場黑天鵝不斷、全球低利率環境籠罩，葉菀婷認為，水電瓦斯等公用事業的資本支出較少、競爭有限，因此獲利穩定度較高、長期向上成長，且股息發放率與穩定度相對優於多數產業，不僅可作為資金的短期避風港，更適合投資人長期持有。

(時報資訊)