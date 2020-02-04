中國武漢爆發肺炎，翻轉全球短期資金流向，資金流入避險資產，黃金、日圓與美國十年期公債同步上漲。保德信投信表示，由於疫情主要在中國境內發展，預期對全球實體經濟影響有限，投資等級企業債券利差有望進一步收斂，對於投資等級債券有所助益。

保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅表示，回顧當年SARS期間(2002/11/15-2003/9/2)，從爆發、蔓延，一直到疫情結束，當疫情爆發的一開始時陸股先行下跌，接著全球股市陸續下挫，當爆發後大約3至5個月股市跌到最低點，但當疫情逐漸控制後，市場持續反彈。毛宗毅認為，有了當年SARS的防疫概念，加上這次武漢肺炎的目前的致死率約2.2%比SARS的9.6%低，當疫情趨緩後，市場將回歸於基本面。

再則，觀察美國近來公布的經濟數據仍相當亮麗，如耐久財訂單及非國防資本財新訂單，已經連續兩個月止穩，配合去年第四季消費回溫，預期將可望支撐美國GDP持穩於2.0%。另外，年節期間油價大幅滑落，因而減輕通膨壓力，加上在各國的寬鬆政策下，毛宗毅認為短期市場雖受到武漢肺炎事件會有波動，然在經濟基本面無虞下，整體經濟維持穩健成長態勢不變。

毛宗毅預期，隨武漢疫情蔓延，資金轉進債券避風港趨勢明顯，目前美國10年期公債殖利率回落至1.58%。由於疫情主要在中國境內發展，對全球實體經濟影響有限，加上企業財報獲利表現穩健，以及目前長天期與短天期公債呈現正利差，顯見經濟狀況仍佳，這將對投資等級公司債有所助益。毛宗毅建議持續加碼投資等級債，掌握資金流入及穩健收益機會。

(時報資訊)