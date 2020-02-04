武漢肺炎疫情擴散，我國參與世界衛生組織（WHO）會議受阻，中國外交部發言人華春瑩昨天卻聲稱，WHO是由主權國家組成的聯合國專門機構，台灣參與WHO等國際組織活動，必須在「一個中國原則」下通過兩岸協商作出合情合理安排。對此，我外交部發言人歐江安今天表示，中國以虛構的「一個中國原則」作為政治前提，無異對台灣人民遂行政治勒索，充分展現中國蠻橫無理的邪惡本質。

歐江安表示，中國外交部罔顧兩岸互不隸屬的政治現實，無視武漢肺炎疫情對包括台灣2,300萬人在內的全球人民造成的嚴重威脅，仍持續以虛構的「一個中國原則」，做為台灣參與包括WHO等國際組織的政治前提，無異對台灣人民遂行政治勒索，充分展現中國蠻橫無理的邪惡本質。中華民國（台灣）外交部表達最嚴正的抗議及不滿。

歐江安指出，我國雖已在「國際衛生條例」(IHR)的架構下與WHO建立聯繫管道，但WHO始終礙於中國的壓力，對我方要求提供更多疫情資訊的訴求均未做具體回應，也不邀請我方專家參加防疫相關的「緊急委員會」會議，使我方無法即時完整取得最新疫情發展，並深入參與防治方式的討論。

對於我國政府所提供的國內確診病例，WHO竟基於政治考慮，將我國資訊列在中國項下，造成其他國家的誤解，因而禁止我國籍航空公司班機及國人入境，造成我國極大困擾並嚴重損害我國人民的權益。

歐江安重申，中華人民共和國未曾有一天管轄過台灣，台灣也絕對不是中華人民共和國的一部分。只有台灣的民選政府，才能在國際社會代表台灣2,300萬人民，以及負責任地照顧台灣人民的健康福祉。外交部呼籲國際社會認清中國政權邪惡的本質與併吞台灣的不當意圖，挺身支持台灣平等參與國際組織及國際事務的正當權益；並要求所有國際組織堅守專業、中立的立場，保障台灣完整無礙地參與所有國際會議、機制與活動。

此外，WHO針對武漢肺炎3日發布的疫情報告，不但將台北列於中國的地區之一，更將台北的確診病例標示為13例，無故增加了3例。根據中央流行疫情指揮中心，台灣確診病例為10例，而昨晚包機回台的台商一人有發燒跡象，兩人感到喉嚨不適，

(中時 )