國民黨前副主席郝龍斌今天赴黨中央登記參選黨魁，場外有名自稱具45年黨齡的「如影隨形 愛台灣聯盟」總召黃正忠，也表態角逐黨主席寶座，但其不具備參選資格，上午到場外抗議，批繳交200萬選務費為「假改革證明」，他將「燒毀黨證」譴責國民黨，建議暫停黨魁補選，重新訂定辦法後擇日舉行。

總統立委敗選後，黃正忠多次前往黨中央，表達參選黨主席，投入改革決心，但其不具有中央委員、中評委等參選黨主席資格，明知無法參選，黃正忠上午仍到場外抗議，黨中央圍起柵欄防範，會後由組織部主任黃原亮接下他的抗議信。

黃正忠批評，領表要繳交200萬元選務費為「被國民黨權貴及政二代掌控的假改革證明」，強調自己對國民黨懷抱愛之深責之切、恨鐵不成鋼的心情，自黨中央公布黨主席補選辦法後，就以存證信函提出建言與抗議「不公不義」，其意圖使人不能參選的違法條款。

黃正忠說，為譴責國民黨的假改革暴行，他將「燒毀黨證」，由於日前前來抗議遭不當推擠，他將至北檢按鈴申告，另到台北地院對國民黨主席選舉，提起定暫時狀態假處分，最後至內政部檢舉黨魁補選侵權違反公平正義原則，未保障黨員，他建議暫停草率不健全的黨魁補選，重新訂定補選辦法後擇日舉行。

(中時 )