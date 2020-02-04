肺炎疫情蔓延，台灣多次強調因大陸打壓，無法加入世衛組織及時獲得疫情訊息。大陸國台辦發言人馬曉光對此稱，大陸始終關心台灣同胞的健康福祉，台灣在獲取疫情信息方面不存在障礙，並呼籲民進黨當局應當停止一切以疫情為藉口的政治炒作和政治化操弄。

國台辦發言人馬曉光4日以書面新聞稿表示，自肺炎疫情發生後，從對台灣同胞生命健康高度重視的角度出發，大陸多次及時向台灣通報疫情防控最新信息，專門通報大陸與世衛組織分享新型冠狀病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息，尤其是即刻通報在大陸確診的台灣同胞的相關信息。

應台灣疾病管制部門要求，大陸安排了台灣防疫專家赴武漢現場考察，雙方加強溝通，為共同做好疫情防控工作起到了積極作用。

全力做好疫情防控工作，事關兩岸同胞生命安全，是當前最重要緊迫的大事。民進黨當局應當停止一切以疫情為藉口的政治炒作和政治化操弄，停止干擾疫情防控工作。

國台辦通篇新聞稿，在提到台灣時，都刻意稱「台灣地區」。

(旺報 )