嘉義縣長翁章梁（右四）、夫人劉莉英（右三）等人目送黑琵的背影漸行漸遠。（張毓翎攝）

縣府農業處4日在布袋新塭變電所旁的魚塭土堤，將黑面琵鷺野放、重返自然。。（張毓翎攝）

嘉義縣政府在1月中旬陸續接獲保育團體通報，於布袋鎮嘉南大橋附近發現有15隻黑面琵鷺出現軟頸、翅膀下垂、無法站立等症狀，緊急送動物醫院救治照護後，其中7隻恢復狀況良好；縣府農業處4日會同嘉義縣野鳥學會等單位，在布袋新塭變電所旁的魚塭土堤，將牠們野放、重返自然。

行政院農委會特生中心野生動物急救站醫師詹芳澤表示，綜合初步診斷及送檢結果，黑面琵鷺應為肉毒桿菌毒素中毒，肉毒桿菌在無氧、氣溫變化大時，容易產生毒素，黑琵吃到因這種毒素中毒的魚，才會間接中毒，但透過地方政府、保育團體及救治單位通力合作，未來若再發生這種事件，相信一定能及時搶救，將黑琵救回來。

嘉義縣長翁章梁、林務局嘉義林管處長張岱及野鳥學會多位保育員今日上午參與黑面琵鷺野放活動，翁章梁一打開保育箱，黑琵立即振翅高飛，衝向天際，另外，有些黑琵離開保育箱後，先對四周環境頻作觀察，在土堤上悠遊行走，再慢慢飛遠，眾人紛紛目送黑琵的背影漸行漸遠。

這次縣府獲報的15隻黑面琵鷺，其中8隻不幸罹難，張岱表示，去年、林務局進行黑面琵鷺的普查，統計嘉義地區有488隻黑琵，嘉義是全台第2大黑琵的棲息地，野外產生肉毒桿菌情形眾多，最主要可能是魚類死亡，沒被及時清除，衍生出肉毒桿菌後再感染到活魚，黑琵就可能會誤食，因此，對於棲地死亡魚類清理，是未來可因應的方向。

(中時 )