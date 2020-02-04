武漢肺炎疫情持續緊張，部分台灣人仍因當地防疫規定而滯留中國武漢、溫州等地，現又傳出杭州也將嚴格控管疫情。勞動部表示，如果派陸出差的台灣勞工是在封城前抵達，卻因封城而無法返台，這部分屬公務出差的延伸，雇主應給予公假、薪資照給。

中國湖本省武漢當地從1月23日因防疫規定，進入「封城」狀態，浙江省溫州也在2月2日跟進，現又傳出杭州因疫情緊張，2月3日宣布嚴格管制出入，導致有越來越多的台商、台灣派陸幹部滯留當地，無法返台工作。

勞動部官員指出，如果是在宣布封城之前，雇主就派勞工抵達受管制區域者，勞工無法返台開工，這不可歸責於勞工，必須視為出差中不可預期的天災事變，屬公務的延伸，雇主應給予公假、薪資照給。

但如果是在疫情趨緊之後，雇主仍派勞工前往中國出差，勞動部官員提醒，這時候雇主就應當要知道這時候派員赴中的風險，以及未來返台可能隔離檢疫的14天時間，「這風險與成本就必須由雇主承擔」。

(工商 )