資深演員小戽斗去年憑《老大人》獲台北電影獎最佳男主角 ，2日晚間8點36分因肺積水及腸胃道出血病逝，享壽73歲。他的妻子表示，小戽斗走得安詳，家人將為他舉辦簡單的告別式，不過事發突然，細節仍正規劃中。

在片中飾演他女兒的黃嘉千聽聞噩耗時人遠在加拿大，透過經紀人表達感念之情，更感性說道：「我會想念你的，戽斗阿爸。」黃嘉千表示：「想起和戽斗阿爸相處時光，我們都是充滿歡樂的，我們碰到面的時候，他總是講笑話逗大家開心，我們聊天時，他會聊人生，聊他的生命經歷，師母總是安靜的在旁聽著，用祟拜的眼神看著她的老公，這樣的夫妻感情真的很深厚，好真實和深刻！聽到他的消息，非常震驚和不捨，也請師母節哀。」

小戽斗與黃嘉千在片中的父女之情相當動人。（威視提供）

導演洪伯豪則感謝小戽斗生前為表演所付出的熱情與執著，「謝謝您在生命的最後階段給了我們最深刻與動人的演出，將永遠留在我及無數的觀眾心中。」同時他腦海中也浮現《老大人》拍攝時的某個場景，他透露：「戽斗哥坐在平溪月台等著孫子回來的那場戲，他安靜無語的望著遠去的列車許久，我問他心裡在想什麼，他說：『想著遠方的那些年輕時就在一起的朋友。』我又問他『你們還有聯絡嗎？』他搖搖頭，說道：『久沒聯絡，每聯絡一次就又少了某一個，久了，就不想再知道誰不在了，不聯絡就可以假裝他們都還在，只是住的遠罷了⋯⋯』」洪伯豪表示自己現在只能想像，小戽斗是去了遠方找這些朋友，「希望他在那裡一切都好，並眷顧著他的家人們。」

(中時 )