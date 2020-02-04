武漢肺炎疫情升溫，各地掀起口罩、消毒酒精等用品搶購潮，供不應求；有民眾跑了好幾間卻仍買不到，因此相當憤怒要政府快點想出對策。對此民進黨前立委段宜康表示，現在這個階段不需要口罩，大家需要的非口罩，而是鎮靜劑。

即使政府祭出限購令，還是有許多國人買不到口罩。行政院3日宣布，自2月6日起購買口罩將採實名制，民眾須持健保卡在全國6000多家的健保藥局購買，每人7天內僅能購買一次，最多購買2片，每片價格則從8元降為5元；為分流人潮，單號每周一、三、五購買，雙號則是二、四、六，周日不限。

針對口罩搶購亂象，段宜康在臉書寫道，「從傳出疫情到現在，我家裡沒有足以防病毒的口罩，我也沒去買，因為在這個階段並不需要；你們看，連在路上騎車的、走路的、開車的，通通戴著外科口罩，口罩當然缺貨。」

段宜康調侃，「這些人需要的不是口罩，是鎮靜劑！」他表示，希望大家把配額買到的口罩先存著，否則萬一疫情擴散，真正有需要的時候，反而手上什麼都沒有了。

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(中時電子報)