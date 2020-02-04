新竹縣議員邱振瑋（右三）4日近中午時，前往寶山鄉的2所私立幼兒園，贈送過去選舉剩餘的兒童口罩，期望能解家長、兒童的燃眉之急，降低焦慮。（莊旻靜攝）

新竹縣議員邱振瑋（右一）4日近中午時，前往寶山鄉的2所私立幼兒園，贈送過去選舉剩餘的兒童口罩，期望能解家長、兒童的燃眉之急，降低焦慮。（莊旻靜攝）

武漢肺炎疫情造成台灣搶購口罩熱潮，由於政府採取徵購措施，使不少家長買不到兒童用口罩，新竹縣議員邱振瑋近日找出本屆選舉時剩餘的選舉小物，總計1500個兒童口罩，4日近中午時，送給寶山鄉2所私立幼兒園，剩餘口罩則將提供給公立幼兒園、安親班。

邱振瑋表示，先前選舉時，兒童口罩乏人問津，沒想到在疫情出現後，反而大多民眾反映買不到兒童口罩，而他檢視了選舉剩餘的小物，統計出還有1500個兒童口罩，4日上午先送至寶山鄉內2所私立幼兒園，剩下則將提供給公幼及安親班。

邱振瑋也說，希望1500個口罩能解一點燃眉之急，給兒童、家長一些緩衝時間，不用搶買口罩，等待政府調節、廠商量產，「大家請莫急莫慌莫害怕」，他也告知民眾冷靜以對。

另外，邱振瑋呼籲，大家一起來堅強對抗疫情，減少出入公共場合，他也與與教育處、學校商討，希望未來2個月內，暫緩出借場地給外界作為開會等群聚活動之用，以免發生未知不明的困擾。

(中時 )