前往美國華府的準副總統賴清德今天表示，他一路上觀察到美國民眾，幾乎沒有人戴口罩，可以發現美國積極防疫同時，民眾依舊保持正常生活，賴再度呼籲身體健康的民眾沒有必要戴口罩。他也會晤共和黨籍參議員盧比歐，感謝他支持台灣加入WHO。

賴清德今天在臉書表示，昨夜他順利抵達紐約甘迺迪機場，今早搭乘美國國鐵前往華府，一路上觀察到美國民眾，不管是在紐約或在華府，幾乎沒有人戴口罩，可以發現美國積極防疫同時，民眾依舊保持正常生活。

這和他先前提醒的作法一致，他再度強調，台灣目前沒有社區感染，只要身體健康、抵抗力正常，非老人家或慢性病患者，若沒有出入醫院或密閉空間需求，其實就沒有必要戴口罩，把口罩留給需要的人。

面對武漢疫情政府全方位部署，他也請民眾放心，只要依照衛福部建議加強健康自主管理，出現疫情症狀撥打1922防疫專線依指示就醫，其它請保持正常生活不擔心。

他重申，身體健康、戶外運動不用戴口罩，但若出現咳嗽或呼吸道症狀時；出入醫院、通風不良或擁擠密閉空間時；本身是慢性病患或免疫系統較差者才是戴口罩時機。

他抵達華府後，美東時間3日下午前往會晤共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）， 賴清德表示，盧比歐長期為台灣發聲，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際組織，也支持美台簽訂自由貿易協定。

他向盧比歐表達深深感謝！也誠懇邀請他來台灣訪問。過程中，盧比歐肯定台灣的民主，重申對美台關係的堅定支持，也再度強調台灣加入國際組織的重要性，也希望能有機會來台灣訪問。 賴清德則是謝謝美國友人對於台灣的堅定支持！

(中時 )