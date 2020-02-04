台股今（4日）反彈大漲逾200點，防疫概念股仍是市場追逐焦點，在多日高掛紅燈後，有部分個股盤中打開漲停，但卻有一檔印刷股花王，遭誤為是日常清潔用品的花王，在股價連漲3天後，投資人終於醒了，今開盤直接摜殺跌停鎖死。

股票代號8906的花王在櫃買掛牌，跟一般民眾認知生產清潔用品的花王是兩回事，但因肺炎疫情延燒，防疫概念股夯爆，不少散戶搶不到，竟看到「花王」就開槍，股價莫名連漲3天，昨（3日）一度飆漲至21.75元，短線漲幅逾3成，今天市場認錯回歸理性，股價以19.6元跌停開出，仍有逾1200張排隊賣不掉。

財信傳媒董事長謝金河也在臉書發文表示，花王不生產清潔用品，是一家印刷廠，從事粘標印刷，因為公司的名字，突然變成防疫概念股，其實花王跟日本的花王一點關係也沒有，股價跳空大漲，恐怕是投資人會錯意。

批踢踢網友也笑翻，「突然漲三根比較莫名吧，跌停只是剛好」、「笑死，主要產品是盒子跟卡紙」、「跌停ㄏㄏ 還想發災難財啊」、「花王就股市最大笑點，散戶不做功課還以為有白吃的午餐」。

(中時電子報)