立委江啟臣（右二）、台中市議員冉齡軒（右一）等會勘新社葡萄，農民陳情葡萄葉因霜害枯萎，影響未來開花、結果率。（王文吉攝）

新社地區的百合花苞因低溫霜害凍傷，農會估算估60至80萬球受損。（王文吉攝）

開春首波寒流在1月31日發威，台中新社低溫跌破4度，水氣形成冰霜，造成葡萄、花卉、枇杷等多項農作物受損。立委江啟臣4日邀集農政單位勘查災損，有花農抱怨百合花每分地種植成本20至30萬元，災損僅救助1萬元，盼提補助金額，農糧署承諾會協同相關單位研議。

台中新社日前結霜，造成葡萄、花卉、枇杷等農作物凍傷受損。立委江啟臣近日不斷接到農民陳情，4日邀請農糧署、台中農改場、台中市農業局、市議員冉齡軒及蔡成圭、新社區公所、新社區農會等前往會勘，瞭解寒害災損情形。

新社地區的百合花苞因低溫霜害凍傷，農會估算估60至80萬球受損。（王文吉攝）

江啟臣指出，受到寒流低溫影響，新社許多農作物凍傷，農民損失慘重，如百合花苞凍傷，估60至80萬球受損，另文心蘭幼苗凍傷，葡萄葉因霜害枯萎，影響未來開花、結果率。

新社區農會初步統計，此波寒害受影響面積近90公頃，部分農民有半數農作受損。江啟臣要求農政單位務必針對寒害受損的農作物進行全面調查，並要求農糧署啟動天然災害救助。

百合花農表示，過往也曾有寒害情形，然而此次的受害範圍較大，且大多都是在萌芽時即凍傷，自己初估損失近40萬元，血本無歸。希望農糧署能拿出具體作為協助，不要讓農民老是看天吃飯，面對災害來臨時又無所適從。

江啟臣表示，針對花卉等高經濟作物，請農糧署評估是否提高補助金額。以百合為例，每分地種植成本20至30萬元，若依目前標準，花卉每分地天災救助1萬元，恐只是杯水車薪。

農糧署表示，根據現勘情況，農作物確實有凍傷寒害，但仍須以實際受害面積與災損情況，評估是否達到天然災害救助標準。此外，針對江委員建議提高花卉補助金額，農糧署會協同相關單位進行研議。

江啟臣呼籲農政單位儘速完成現勘，公告救助範圍，並協助農民早日復耕。此外，江啟臣也要求農委會研擬如何因應極端氣候帶給農民的衝擊，讓農民能夠提前預防。江啟臣也提醒農友，針對百合、文心蘭、葡萄等農作物，若有受損情事，務必立即通報公所。

(中時 )