因應武漢肺炎防疫，民眾搶購口罩造成供應短缺，行政院昨晚拍板定案，6日起購買口罩改採實名制，民眾可持健保卡前往全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，現階段如果不限制數量確實沒辦法解決供需失衡，但全台有50幾個鄉鎮沒有衛生署特約藥局，且每人7天限購2片數量確實不夠，中央應該滾動式檢討相關機制。民眾黨團副總召張其祿建議中央，參考澳門每天至少供應1片口罩的作法，避免民眾撲空或恐慌。

邱顯智表示，現階段口罩出現供應不足問題，如果沒有限制確實無法解決供需失衡問題，不過現行作法可能造成較偏鄉的地方買不到口罩，就算有供應可能數量也不構，中央應該每天視需求狀況調整因應措施。

「7天2片口罩不夠用」，張其祿說，口罩購買實名制比先前民眾搶購狀況較好，不過限購數量確實不敷使用需求，像是通勤族每天至少要1片，建議中央可以參考澳門作法，一天至少供應一片口罩外，針對幼兒園、托嬰中心等特定族群，應有另外因應的措施，不要一體適用所有人。

民進黨立委許智傑認為，武漢肺炎讓全世界面臨口罩荒，這次改成實名制分流購買，就是希望每個有需要的人都可以買得到口罩，我們要小心謹慎 但不必過度恐慌，希望國人共體時艱，一起來對抗疫情。

(中時 )