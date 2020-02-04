為解決口罩荒，行政院日前拍板通過，從2月6日起購買口罩採實名制，全台6000多家健保特約藥局才可購買。不過這就衍生出一個問題，要如何知道家裡附近有健保藥局？對此，綠委王定宇就在臉書po出google map的全國健保藥局地圖，提醒大家可以先查詢一下離家附近的黃金地點，再查詢還有無口罩，以免撲空。

王定宇於臉書發文表示，健保藥局在哪？附上實用全國健保藥局地圖。52個沒有健保藥局的偏鄉，請到衛生所購買口罩！口罩2個10元。

王定宇更在文末附註，「台灣是全世界口罩價格穩定低價還能配售的國家」、「台灣是世界唯一沒有WHO靠自主防疫的國家」、「台灣是世界分離出武漢肺炎病毒株的唯四國家」、「台灣防疫堵在境外沒有社區傳染」、「台灣非疫區不是人人處處需要戴口罩」、「每日產能400萬扣除防疫需求160萬只剩240萬」、「小學有教0是偶數」。

(中時電子報)