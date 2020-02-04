大陸武漢肺炎疫情不斷升溫，發源地武漢早已封城，目前完全預測不到何時可以解禁，足見情況嚴峻，而香港模特兒胡淽喬在疫情爆發前已在當地，親眼見識到情況逐漸失控，然她為陪伴男友，自願留在疫區，昨她透過社群分享了當地的情況，也悲曝帶過去的口罩已經用完，讓粉絲好擔心。

為愛留在武漢的胡淽喬，自疫情爆發後，不時在IG分享當地景況，而上月26日香港政府宣布，湖北省居民以及任何過去14天內曾赴湖北省的非香港居民，不得入境香港，胡淽喬展現負責任態度，表示做為一個香港人，她沒想過要走，也走不了，承諾若解禁會自我隔離14天，短期內也不會返回香港。

胡淽喬昨天發布了IG限時動態，跟男友搬到鄉下避難的她，拍下了當地空無一人的街景，表示所有道路都封鎖，居民還用大貨車跟樹枝阻擋出入口，有些地方甚至需要通行證才能出入，至於她自身情況，胡淽喬悲曝當地很難買到外科或N95口罩，「帶來一盒的口罩也早就用完了」，目前戴著上街的，則不知道有沒有效用，感嘆寫下：「如果人和人之間不去一起經歷些什麼，好像我們就很難看到愛的濃度有多少。你是我最重要的那個人，我無法想到失去你會怎樣」，希望親友、粉絲能好好保重自己，「2020.02.02 愛你愛你」。

(中時電子報)