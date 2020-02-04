高雄銀行（2836）4日表示，高銀保險代理業務在資訊處及保險代理部全體同仁與顧問團隊的共同努力之下，經過一年多的建置與強化資安防護制度，2019年12月正式通過ISO 27001:2013(ISMS)認證，4日在高雄銀行總行舉行ISO 27001頒證典禮，由英國標準協會（BSI）東北亞區總經理蒲樹盛親自授證，高雄銀行董事長朱潤逢代表領證。

高銀說，為了遵循主管機關的規定，提升保險代理業務的資訊安全管理、以及落實內部控制，高雄銀行委託中華電信資訊安全顧問團隊進行輔導，檢視相關業務資訊處理流程，制定及修正作業控制措施與文件，歷經1年多的努力，強化資訊系統與網路管理、建立系統開發、設計、安全控管機制、落實標準作業程序等超過300項安控項目，並透過紮實的資訊安全宣導與教育訓練，讓人員瞭解、熟悉資訊安全管理制度，使資訊安全防護臻於完善。

高銀表示，此一努力讓高銀保險代理業務通過ISO 27001：2013資訊安全管理系統（ISMS）的國際認證審核，4日獲得ISO驗證機構英國標準協會（BSI）頒授證書，肯定高雄銀行對資訊安全所投注的心力。

高銀說，高雄銀行成立至今已逾38年，秉持穩健的經營理念，持續深耕台灣，除配合高雄市政府辦理各項政策性融資外，更致力提升獲利能力、強化資產品質、持續推廣金融三箭、提高中小企業放款比重、吸收活期性存款以降低資金成本、加強外匯業務擴大存放利差等。

高銀2019年稅前盈餘約8.86億元，比2018年的4.88億元，增加3.98億元，成長率達81.6％，每股稅前盈餘(EPS) 0.82元，更是近幾年的高點。

(工商 )