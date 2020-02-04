受陸客來台減少衝擊，原經營珠寶與伴手禮購物店的寶得利 （5301） ，除原本觀光事業外，啟動轉型並將經營觸角延伸至觀光餐飲，斥資億元加速布局拓展兩岸餐飲事業，除經營「逸仙樓」外，並以「小逸仙」品牌投資火烤兩吃、中式餐廳，以及手搖飲等餐飲事業，位在台北市松江、長春商圈的「小逸仙」首店已裝潢完工，預計2月中旬試營運。

「小逸仙」首家門市，占地180坪、有144個客席座位，5間包廂，平均客單價750元，雙人套餐視主要食材不同，訂價自1380元起跳。中午自11點半營業至下午4點，晚上5點至凌晨1點，每天平均翻桌率至少3回，月營收目標500萬元。公司規畫3年內展店10家，2020年至少拓點3家。

寶得利並與大陸知名潮州菜餐廳「潮江春」合資成立「春江潮」，進軍高端餐飲市場，預計3月底前陸續開幕。按寶得利規畫，投資的餐飲事業，目標一到二年回本，如今受武漢肺炎影響，兩岸觀光旅遊業再度受創，寶得利投入餐飲業如何突圍將受關注。

寶得利因陸客來台人數大幅減少，營運受衝擊，另闢餐飲市場，2019年取得老字號餐廳「逸仙樓」經營權，並選在台北市松江路以「小逸仙」品牌投資火烤二吃餐廳，除與接待韓國旅客的台灣旅行社合作，提供來台的用餐需求，並結合四平街陽光觀光商街購物之旅，預計每月提供約600團的團客數。

寶得利表示，「小逸仙」也將進軍深圳，確定落腳深圳市福田區地鐵商業街，初期投資中式餐廳及餐廳加手搖飲兩個據點，手搖飲將採取加盟方式發展，以外帶、高CP值、薄利多銷、品質好切入市場，預計今年12月底開幕。此外寶得利與大陸「潮江春」合資成立「春江潮」，地點選在深圳平安國際金融中心大廈9F及10F

(工商 )