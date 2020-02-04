副總統當選人賴清德搭機前往美國參加「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），於美東時間3日早晨搭乘美國國鐵抵達華府，同行的前立委蕭美琴以訪美行程顧問身分表示，本次活動由民間友人極力安排促成，賴清德是以個人身分接受美國民間團體邀請，很高興有機會能夠在華府跟美國朋友們進一步認識交流。

蕭美琴表示，美國方面不少人想進一步認識跟了解賴清德，因此會適度安排會晤，但是本次行程屬於個人行程，因此多數為私人不對外公開行程。蕭美琴說，國家祈禱早餐會的重要精神是宗教自由，過去，台灣跟美國在宗教自由上有共同推動的經驗，這是一個很好的雙方合作基礎，也是能與美國友人多加認識的難得好機會。

賴清德辦公室表示，台灣許多宗教團體在全世界都有不少貢獻，不僅僅是宗教本身，還包括人道援助、災難救助或醫療教育等全球性事務，這些貢獻已受到肯定 ，透過參與國家祈禱早餐會，可以進一步讓華府各界友人認識到台灣民主、自由，以及對國際有所貢獻的精神。

針對本次行程是否會爭取美國支持台灣加入世界衛生組織（WHO），蕭美琴表示，台灣參與WHO是長期以來國人共同期待跟努力的目標，無論是民間、醫界、國會或行政部門等，只要有機會都會爭取，惟本趟主軸為出席國家祈禱會，會晤也是以個人身分進行禮貌性拜會，因此並沒有被賦予對特定議題進行協商或討論之任務，但基於國際上可能會想了解台灣防疫經驗，因此這些經驗若在「私人談話」中出現「也不會令人意外」。

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(中時電子報)