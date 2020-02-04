第二階段罷韓年初五正式啟動，截至2日晚間，才短短五天，已累計超過11萬份罷韓連署書。對此，發起人之一的尹立意外發現，關於罷韓連署數字，出現太多意外巧合。

1月29日罷韓「光復高雄」總部正式成立，第二階段罷韓連署宣布啟動。「Wecare高雄」臉書指出，至2日深夜，共計五天，彙整總部、代收點、民代里長、台灣基進黨部、罷韓特工擺攤隊、公民割草行動，總計11萬7818份連署。

尹立昨日在臉書表示，根據各連署點回報最新連署數字，總數是117818份，開記者會時再念一次，「發現真是天意，117818就是要大家一起罷一罷」。

罷韓遊行時，韓國瑜說48萬人躲在遮羞布，尹立指出，「沒想到選舉結果真的是差了48萬。」而罷韓第二階段目標是228要達到30萬份，2018年市長選舉人數總是也是228萬，也讓尹立直呼「實在太多天意巧合了」。

(中時電子報)