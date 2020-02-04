武漢肺炎疫情延燒，為避免民眾囤積口罩，中央拍板「口罩實名制」上路，2月6日起台南市民眾可持健保卡至特約藥局買口罩，不過，少部分偏鄉並無特約藥局，台南市政府衛生局盤點龍崎、南化區衛生所並無特約藥局，改由龍崎、南化區衛生所代為處理，衛生所假日仍照常服務，龍崎、南化區當地民眾可就近到衛生所購買。

根據衛生福利部疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)截至2月3日統計，中國大陸累計31省市區(不含港澳特別行政區)確診17,205例，其中2,296例重症，361例死亡，國際間累計164例，台灣累計10例確診個案(個案均狀況穩定)。

隨著中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情持續升溫，全球掀起搶購口罩亂象，為遏止國人搶購、囤積口罩，中央祭出口罩實名制並於2月6日上路。台南市衛生局呼籲，民眾可至健保特約藥局使用健保卡購買，龍崎及南化區因無特約藥局，則可至當地衛生所購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買，希望讓更多有需要的民眾買得到口罩，並讓資源利用公平及透明。

(中時 )