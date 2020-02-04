60歲許姓加油站店長常背痛、腳痠麻，沒想到竟是腎臟癌轉移作怪！他到亞大附醫就診，檢查出右側薦骨及腎臟各有1顆腫瘤，證實為腎細胞癌晚期合併遠端轉移，確診為腎細胞癌第四期。經以標靶藥物治療，合併免疫療法控制癌細胞擴散，治療1年多後，再配合手術切除薦骨腫瘤，病情控制良好。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄表示，許男在2年前因背部疼痛求診，檢查發現薦骨處有1顆超過6公分大的腫瘤、腎臟有1顆約2公分大腫瘤，經切片檢查證實是癌晚期合併遠端轉移。

蕭子玄表示，腎細胞癌是腎臟最常見的惡性腫瘤，好發年齡為40歲至70歲，初期常無症狀，常是做腹部超音波檢查意外發現，等患者出現血尿、腹部腫塊、腰痠背痛、貧血、體重減輕等症狀時，腫瘤期別常已較晚，提醒民眾不可大意，因案例患者屬腎細胞癌第四期合併遠端轉移，故建議先透過標靶藥物治療，一開始對標靶藥物反應不佳，後來經調整用藥，合併免疫療法治療。

中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科主任葉士芃表示，免疫療法可搭配標靶療法治療癌症，藉由可辨識癌細胞並活化自體免疫細胞的特性，幫助消滅癌細胞，對癌友是一大福音。

(中時 )