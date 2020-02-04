台達電宣布，在美國奧蘭多參展空調暖通製冷大展AHR 2020，以「智慧建築、智慧城市」為題，整合旗下子公司樓宇領域，包括Delta Controls與LOYTEC的樓宇自動化解決方案、VIVOTEK晶睿通訊的安全監控方案、Amerlux的商用照明，其中具備物聯網功能，並將溫度感測、占用偵測、濕度與無線通訊整合於一的Delta Controls O3感測器2.0，在此屆AHR 2020獲樓宇自動化創新大獎肯定。

台達電在AHR2020展區以城市為應用場景，讓參觀者沿著橫越展區的道路，體驗台達電如何協助打造智慧建築及城市，例如整合子公司Amerlux照明、VIVOTEK安防攝影機及台達AC mini電動車充電器的智慧充電站，透過樓宇控制軟體的管理，能按照充電當下的時間及使用者動態自動調整照明，透過VIVOTEK的攝影機可辨別車牌或進行其他身分識別，來為授權車輛啟動電動車充電器等。

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