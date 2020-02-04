台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，武漢疫情延燒，雖對台灣機械設備出口有稍許影響，但政府出資新台幣2億元，有3家機械廠商會在40～45天，完成建置60條口罩生產線，企業界對機械剛性需求仍在，他樂觀預期，今年機械設備出口值及產業都可成長5％～10％。

台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，機械業在大陸設廠廠商有300多家，在武漢僅2家，其中一家是在黃岡設廠生產紡織機械，台商及台幹在農曆年前總統大選返台投票，大多都回到台灣，機械公會上班第一天針對大陸設廠機械廠及相關業者，發出800多封問卷調查，目前陸續收到回函，尚無業者反映需要機械公會協助。

柯拔希指出，機械公會推動智慧機械及智慧製造算是很成功，不管有沒有疫情，機械業仍需要，會持續成長，2019年台灣機械產業出口值277億美元，衰退7.6％，其中電子設備機械出口值40多億元，工具機出口值約30億美元，機械產業產值新台幣1.1兆元。

柯拔希指出，機械業去年底傳出中美談判第一階段協議，去年底機械業訂單春燕已到，企業該下訂單開始下單，暫緩出貨也恢復出貨，他原本預估今年台灣機械產業出口值、產值均年成長5％～10％，武漢肺炎疫情雖有部分影響，這次武漢肺炎疫情，除了大陸隱瞞病情外，其他國家有了SARS經驗，防疫都做得很好。

柯拔希表示，少子化、高齡化、自動化及智慧化，對機械業剛性需求仍在，只是遞延出口，加上去年比較基期低，今年機械產業出口值及產業仍有機會比去年成長5％～10％。

柯拔希指出，機械公會今年要推智慧機械高質化，他預期會有很好的成績。機械公會希望產業界希望介入參與台灣智慧機械產業發展及規劃。政府應對整體產業規劃，針對學術單位、產業及法人要做不同資源分配，產業界著重在機械產業短期發展、法人投入中期，學術單位以機械產業長期發展為主。

(工商 )