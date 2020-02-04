券商公會4日舉辦新春記者會，理事長賀鳴珩指出，台股去年突破萬二大關，量價處在相對高檔，但因投資人配置股票比重太低，導致指數上漲無感，成長果實都讓外資享用，今年公會也將簡易開戶流程、推動盤中零股交易等視為重點發展要務。

據統計，國人進行國內外各項資產配置，以房地產占36.8%居首位、儲蓄存款占25.4%居次、人壽保險準備及退休基金準備占19.8%、有價證券占15.8%，顯示一般投資人對股票投資配置比重較低。

賀鳴珩說，去年台股上漲23.3％，部份人民無感是因資金沒有適度配置到股市所致，以目前的低利率環境趨勢，退休配置上在有足夠的保險防護後，應該要增加投入股市比重，提高收益率。

他並建議，投資台股10年年化報酬率為7.9％，優於勞退基金新制平均收益率，除了雇主提撥6％，應思考其餘94％的理財配置，除了必要的房貸、房租、保障型保單外，應提高投資股票的比重，獲取長期較高的報酬率，滿足退休生活所必須的資金。

券商公會今年提出六大工作重點，包括「普惠金融、全面e化」，推動盤中零股交易，預計第三季上路，初期規劃3分鐘撮合一次；「經營高資產客戶理財業務」，建議放寬高資產客戶於OSU及複委託投資外國債券之標的範圍，以及「鬆綁國內金融機構得以總代理銷售境外非持牌子公司發行之結構型商品」、「擴大證券商辦理各項融通業務」、「商品自製、進口替代」、「打造大投行 接軌實體經濟」 等。

由於傳統IPO業務發展相對艱困，賀鳴珩表示，將借鏡國外成功經驗，公會預計第3季邀請盧森堡交易所來台訪問，期望鼓勵證券商積極設計優良產品，擴大銷售通路，累積一定的AUM後申請登錄掛牌，實現進口替代、增加就業目標。

針對武漢肺炎疫情，賀鳴珩認為是短期利空，影響至夏季之前可望結束，就時空背景跟當時SARS有很大不同，加上目前債券市場利率偏低，預期股市仍是資金停泊焦點。

(工商 )