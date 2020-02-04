吳先生今天向本刊反映，他因為這兩天眼睛紅腫前往社區附近的眼科診所就醫，卻因未戴口罩而遭拒，改往其他家則順利就醫而知患針眼。吳先生說他是因為買不到「醫療型」口罩才沒有戴上，而朋友也緊急救援給了三個口罩，提供他和家人使用。

而該診所門口貼著公告「進入本診所，請戴上口罩」。

吳先生說，政府既然都已經宣導民眾不要太恐慌，診所對於沒有戴口罩的民眾前往就醫時，是否可以考量改用量體溫、酒精消毒等其他方式替代處理。「我只是去看個眼睛，就因為沒有戴口罩而被請出診所，希望政府能夠重視基層狀況。」吳先生無奈地說。

吳先生這幾天因為眼睛有些紅腫，覺得不適，昨天（2月3日）上午11點許前往新北市一家眼科診所就醫，因為他沒有戴著口罩進去診所，診所櫃台人員見狀就以「沒有戴口罩不能掛號」為由，請吳先生離開診所。

吳先生離去後，遂再到附近一家新象眼科就醫，並主動詢問說「我沒有戴口罩，可以掛號嗎？」診所人員回應說「可以」，並經醫生檢查發現眼睛紅腫為針眼徵狀，領取藥丸及外用藥膏後，支付了掛號費130元及部分負擔50元共180元。

(中時電子報)