因應武漢肺炎防疫，造成民眾搶購口罩，衍生口罩之亂，國民黨前台北縣長周錫瑋今在臉書痛批民進黨政府防疫荒腔走板，如果口罩不夠「進口就好了」，政府卻要花兩億蓋口罩廠，甚至下令禁止口罩出口到大陸。對此，民進黨立委林俊憲在臉書回嗆，目前口罩短缺已是全球現象，有哪個國家還願意出口，呼籲周錫瑋如果有辦法買到進口口罩，而且不是一盒幾千元的天價，呼籲不要藏私，盡快與趕快與中央防疫單位聯繫

林俊憲表示，隨著武漢肺炎疫情在世界各地出現，目前口罩短缺已經是全球現象。在歐洲等地，一盒口罩甚至可以賣到數千台幣的天價，這就是周錫瑋先生所說的進口口罩嗎？當短缺成為全球現象時，有哪個國家還願意出口呢？

林俊憲說，可以預期在疫情消退之前，台灣的口罩需求完全只能靠自己。幸好台灣平時就有口罩產能，政府也當機立斷禁止出口確保存貨、立即增購設備提升產能，只要過了這幾周的過渡期，口罩供應便不再那麼吃緊。

林俊憲酸周錫瑋，如果進口就能解決，還輪得到你來公佈這個「大發現」嗎？他認為，現在是全國團結起來防疫總動員的重要時刻，國民黨還是老樣子，只會說一些完全沒有助益的風涼話。

林俊憲強調，如果周錫瑋真的有辦法買到進口口罩，並且還不是一盒幾千元的天價，就請你不要藏私，趕快與中央防疫單位聯繫，相信全國民眾都會很感激，否則的話，還是少說幾句，避免凸顯自己對疫情完全在狀況外的無知。

(中時 )