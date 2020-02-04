武漢肺炎疫情仍處於傳染高峰期，為確保師生安全，大學院校紛紛延後開學，中華醫事科技大學考量學校現有學籍的中港澳學生人數不多，且大陸籍學生春節留台灣未回大陸過年，多方衡量後，決定開學順延一周，2月25日正式開學，校園也成立校園防疫小組，針對疫情防範做全面規畫，確保師生健康。

目前多數大學都是宣布延到3月2日開學，包括長榮大學今天也將宣布開學延到3月2日，台南大學今天也宣布3月2日開學並取消開學典禮。

中華醫大校長曾信超表示，自從國內傳出 2019-nCoV新型冠狀病毒確診案例後，學校即召集相關處室人員成立校園防疫小組，與疾管局疫情中心建立連線，隨時掌握疫情狀況，同時也針對校園防疫工作積極進行規劃，包括透過系統全面了解全校教職員生及兼任老師疫情期間是否前往中國大陸、香港及澳門，是否和從中港澳回來的親朋好友接觸等等，要求有這種情形的教職員生須配合政府防疫中心的規定，居家自主管理14天，有發燒等不適症狀主動回報學校衛保組配合政府規定做必要的處理。

此外，學校各處室辦公室備置消毒酒精噴液，加強電梯、手扶梯等公共使用空間的清潔消毒。目前少部份居家自主管理的教職員生健康情形都很正常，14天自主管理期限大概在這2、3天告一段落。另外，因學校現有學籍的中港澳學生人數不多，其中，大陸籍學生春節留在台灣沒回去大陸過年，多方衡量後，決定開學日期順延一周，2月25日正式開學及上課。

除了延後一周開學，中華醫大校方也購置漂白水、酒精、肥皂、噴霧器等自製消毒清潔液提供各處室使用，每個洗手檯都置放肥皂，並製作2019-nCoV新型冠狀病毒防護手冊提供教職員生防疫衛教，取消大型會議及活動等，期全面防疫，以確保教職員生健康和安全為優先考量。

(中時 )