今天2月4日是立春，從命理角度來看，這才是真正鼠年之始。去年11月武漢肺炎疫情爆發至今，民眾關切這場疫情大戰何時方休？命理師楊登嵙認為，鼠年正月月令是戊寅，戊是土，寅是木，要注意病菌萌生，「立春」將是病菌蔓延的高峰期。不過，他預期3、4月流行疫情將有所控制，不再更趨嚴重。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示， 2020年歲次庚子年，庚為金，子為水，金生水，水太旺，要預防驟降大量雨水，排水系統無法負荷而發生水災，因此水溝及排水系統要定時清理。山區要注意大雨引發土石流造成災害，下雨期間不要到山區遊玩。

楊登嵙從春節供奉神明的年糕、發糕、春飯觀察，在大年初五將其撤除時發現年糕、發糕、春飯上長黴非常多，表示今年雨水非常多。

楊登嵙指出，「立春」是春季開始，立是開始的意思，春是蠢動，表示萬物開始有生氣。開始進入春天，萬物開始復甦有生氣。最容易遇上倒春寒，以防風禦寒為要務。飲食宜甜少酸，因為酸味入肝，具收斂之性，對陽氣的生發和肝氣的疏泄不利。

他特別強調，2020年2月4日「立春」才是真正一年的開始，也才是鼠年的開始，只是今年農曆新年正月初一過得特別早，月令是戊寅，戊是土，寅是木，要注意病菌萌生，況且2019年11月爆發大陸武漢冠狀肺炎至今，「立春」將是病菌蔓延的高峰期。

楊登嵙提醒民眾，出入醫院、公共場所、通風不良、擁擠密閉的空間，搭乘公共交通工具，甚至有發燒、咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀時務必要戴口罩，保護自己也保護別人。他預期3、4月流行疫情將有所控制，不再更趨嚴重。

(中時電子報)