入冬後首波寒流持續發威，繼1/31台南、嘉義地區傳出養殖漁業發生災損，至2月1日為止，富邦產險共有22張溫度參數型養殖水產保單出險，理賠金額174萬元，富邦產險表示，該理賠金額已於2/3完成理賠金給付，給予漁民最即時的補償。

繼之前理賠17張溫度參數型養殖水產保單，理賠金額135萬元之後，富邦產險表示，在2/1台南地區仍遭受低溫衝擊，計有5張保單符合理賠條件，理賠金額超過39萬元，已主動協助漁民再度啟動快速理賠作業，

受極端氣候影響，農林養殖漁業飽受豪雨、寒害等天然災害威脅，雖然政府給予包含現金救助、補助及低利貸款等多項制度補償損失，但為有效減少損失，富邦產險建議，農漁民仍需規劃相關保險以適度分散風險。

富邦產險目前推出溫度參數型養殖水產保險，承保石斑魚、虱目魚、鱸魚、吳郭魚，富邦產險表示，當氣溫連續低於攝氏10度，即符合理賠要件，立即啟動理賠機制，無須勘損，快速理賠，減少漁民財產損失。

富邦產險進一步指出，如客戶如因本次寒害遭受損失，富邦產險將提供快速理賠服務，以便利保戶為原則，用最快速度協助保戶辦理理賠服務。該公司保戶也可透過24小時免費服務專線(0800-009-888)進行理賠諮詢。

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