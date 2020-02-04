農曆過年加上大陸武漢疫情，國際鉛錠價格下殺之後，即使反彈到每公噸1,879美元，市場擔心景氣的憂慮尚未解除，泰銘（9927）今年前2個月的營收，恐有壓力，但，等到市場疑慮消除之後，也將有補庫存的強大力道，推動營收向上。

泰銘發言人童新沅4日表示，今年1月碰到農曆7天長假，單看1月的營收，並不準確，應與2月一併考量，再與去年1到2月的營收做比較。

無奈的是，1月底傳出大陸武漢肺炎爆發，國際投資機構擔心疫情衝?，1月30日英國倫敦金屬交易所（LME）鉛錠價格，下殺到每公噸1,836美元的低點，比1月的平均價格1,925美元，還低約4.62％。

童新沅指出，鉛錠價格走低，反應企業對未來經濟景氣走緩的疑慮，「這是市場的預期心理」，截至2月3日的鉛錠價格約1,879美元，反彈了43美元，未來的走向，還要進一步觀察。

他說，此波疫情風暴，何時可以止穩？回到正常軌道，真的不知道，但，根去過去重大突發事件的經驗，事件過後，企業通常會有一波補庫的效應，「力道都很強」。

因此，泰銘跟其它企業一樣，今年1和2月的營收，是有壓力的，童新沅表示，儘管台幣相對貶值，但，效應並不大，未來的營收成長，還是要回到鉛錠市場的需求面、以及價格的回升。

(工商 )