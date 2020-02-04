武漢疫情來勢洶洶，以內需為主的營建股，在這一波強大的肺炎疫情衝擊下，受影響相對不大，美股週一反彈，道瓊上漲143.78點，激勵亞股今（4）日黑翻紅，營建股也擺脫疲粥，今（4）日多檔股價回升，2020年將邁向「完工交屋年」的潤隆（1808），更是強彈1.1元，股價重返60元大關，暫收在60.1元，漲幅1.86％，相對穩健。

潤隆去年沒有大筆新案完工交屋，2019年全年營收累計達41.98億元，年減96.46億元，降幅達69.67％。

2020年潤隆將邁向「完工交屋年」，至少有總銷約100億元、四大案完工交屋，包括「柏克萊公園」18.75億元、「市政潤隆」20.94億元、「潤隆」（真愛No.2）21.24億元、「悅誠」29.83億元，完工量近百億元，主要集中在今年下半年完工交屋。

潤隆表示，2020年推案計畫將比去年更積極，預計推出六大案、總銷逾300億元。

(工商 )