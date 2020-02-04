《猛禽小隊：小丑女大解放》在全球首映後獲得一致好評，大讚超越單純的漫畫改編電影，宛如一場熱鬧、瘋狂、又有趣的狂歡派對。再度詮釋小丑女的瑪格羅比（Margot Robbie）說：「身為演員最棒的一件事就是你能選擇怎麼詮釋你的角色，而扮演小丑女甚至是毫無限制，某些角色你可能只有一、兩種詮釋的方法；但小丑女則可能有好比20種詮釋法，而且每一種都能很好地表現出小丑女的特性，這真的是演技大解放與創造力大爆發！」

「小丑女」哈莉奎茵帶領「猛禽小隊」。（華納兄弟電影提供）

除了演員角色之外，也是該片製作人的瑪格羅比在DC龐大的正史漫畫中研究小丑女時，找到了「女獵手」，馬上就被她的故事所吸引，瑪格興奮的說：「我喜歡精彩的復仇情節，而女獵手的行為完全是出於復仇的目的。」由瑪麗伊莉莎白文斯蒂德（Mary Elizabeth Winstead）飾演這位謎一般的殺手，為了電影她接受包括柔道、武術和空手道的嚴格訓練，文斯蒂德說：「這個故事講述一群尋求獨立自主的女性，當她們團結在一起時，會更發掘出她們自身的特別之處，我認為這對女性來說是很棒的宣示。」

女獵手由瑪麗伊莉莎白文斯蒂德所飾。（華納兄弟電影提供）

團隊中唯一具有超能力的「黑金絲雀」由朱妮絲莫利特（Jurnee Smollett）飾演，漫畫中的黑金絲雀是位武術高手，但電影中她尚未成為超級英雄，所以劇組為她安排跆拳道和踢拳訓練，讓她的腿力能夠發揮。除此之外，電影中不管是唱歌還是施展超人類的「雀吼功」都是由朱妮絲莫利特親聲演出的，她說：「聲線的表演其實有點超出我的舒適圈範圍，如何把『雀吼功』這種超能力呈現在大銀幕上，對我來說是最有挑戰的一件事。」

黑金絲雀由朱妮絲莫利特飾演。（華納兄弟電影提供）

瑪格羅比也很欣賞像是「女警探」蕾妮蒙托亞這樣強悍的職場女強人，蘿西培瑞茲（Rosie Perez）非常樂意接演這個外表剛毅卻又內心柔軟的警官，即便得接受嚴格的拳擊和體能訓練，「大家總是說我們要挺身而出，但妳形單影隻根本沒人會鳥妳，對吧？現在我們可是一群女人挺身而出，我感覺已經沒什麼不能辦到的事了！」

蘿西培瑞茲樂意接演這個外表剛毅卻又內心柔軟的警官。（華納兄弟電影提供）

啟發瑪格羅比將「小神偷」卡珊德拉該隱加入的動機，則是來自於漫畫《小丑女：藍眼的深層》，瑪格說道：「是這個故事讓我了解小丑女是個怎麼樣的人，我們沒有完全照漫畫故事線走，但小丑女和卡珊德拉該隱間的師徒關係，會有助於大家更能了解她的內心世界。」飾演小神偷的影壇新人艾拉潔巴斯科（Ella Jay Basco）則興奮地表示：「瑪格羅比就像是我的大姊姊，她教我許多幕前幕後與人相處之道，戲裡戲外都是我最棒的人生導師。」

飾演小神偷的影壇新人艾拉潔巴斯科。（華納兄弟電影提供）

《猛禽小隊：小丑女大解放》片中最大的敵人則由伊旺麥奎格（Ewan McGregor）飾演「黑面具」，角色控制著高譚市的地下世界，伊旺麥奎格賦予角色獨特的喜感與魅力，將反派詮釋得讓人又愛又恨。伊旺麥奎格笑說：「演員最重要的事就是去理解這個角色，你不能只扮演好人或者壞人，而是必須去扮演一個人。在黑面具這個角色中，他是有絕對自戀傾向的人，所以他理所當然地認為自己能夠迷倒眾生，加上他的成長背景讓他有暴躁的問題，常會失去理智鬧脾氣，這兩種元素都讓我演起戲來多了很多的樂趣！」也令同場較勁的瑪格羅比忍不住稱讚他：「伊旺是個超棒的壞蛋！他能時而陽剛狠毒，時而孤芳自賞，完全展現出黑面具是個多麼怪異荒謬的人，他在片中的許多反應實在是非常誇張，我超喜歡他與小丑女兩大狂人互別鋒芒的戲碼！」

伊旺麥奎格演繹的高譚市惡敵怪異荒謬。（華納兄弟電影提供）

《猛禽小隊：小丑女大解放》找來有一半台灣血統的編劇克莉絲汀哈德森（Christina Hodson），及提供很多有趣構思的華裔女導演閻羽茜（Cathy Yan），她們都對於拍攝一部熱鬧有趣、動作滿點、並富有幽默感的女子幫派電影有一致的熱情，並表示：「以小丑女的眼光看世界肯定非常瘋狂，也是我們會想看到的『最不一樣的電影』！」

《猛禽小隊：小丑女大解放》全球首映後獲得好評。（華納兄弟電影提供）

導演閻羽茜做出總結：「小丑女最吸引人的地方，就在於她的複雜性與不可預測，該片是根據小丑女她的幽默、她的脆弱、內心黑暗面，以及歡樂孩子氣所定的調性，編劇克莉絲汀把這些特質完全濃縮進劇本，而我們則是確保它忠實呈現在銀幕上，成為這部電影的DNA。我希望觀眾藉由沉浸在小丑女的世界中，更加認識她與她的內在，同時也好好欣賞這群女中豪傑教訓高譚惡人的刺激過程。」《猛禽小隊：小丑女大解放》將於6日IMAX、4DX 同步上映。

(中時 )