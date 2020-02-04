武漢肺炎疫情持續升高，各地民眾都在搶購酒精，旺旺集團為了守護台灣，自今日中午起，特別開放全台90家水神抗菌液補充站，免費提供水神抗菌液給各縣市村里長、低收入戶、65歲以上長者及持有媽媽及兒童手冊者，一起攜手防疫大作戰，讓防疫滴水不漏。

旺旺集團台北水神事業部總經理高雅鈴表示，水神的成分是微酸性次氯酸水，一般市面上的抗菌液成份是「次氯酸鈉」，但「次氯酸鈉」是鹼性，刺激性很強，可能產生致癌物質、傷害人體，水神沒有鈉，PH值在6.5至5之間，為微酸性，殺菌效果更好更安全，且不需要稀釋，十分方便。

現在不少民眾開始搶購酒精，高雅鈴強調，1CC的水神次氯酸抗菌液等於1CC不刺激肌膚的酒精，且國內外超過120份檢驗報告認證，可有效抗病毒，同時還通過五大安全測試，包含眼睛、口、鼻及皮膚等，十分安全，孕婦小孩都可以使用。

旺旺集團主席蔡衍明強調，「21世紀人類最大的敵人是細菌與病毒」、「健康不是有錢人的專利」，為與民眾一同攜手對抗疫情，自今年中午12點起，免費發送水神，凡是低收入戶者、65歲以上長者及持有媽媽及兒童手冊者，每日每戶開放1公升，各縣市村里長則每日50公升，請攜帶相關證件及自備乾淨空桶，抗疫免費公益活動至2月29日止。

(中時 )